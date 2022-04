Streets of Rage - powstanie film na podstawie popularnej serii gier. Scenarzysta Johna Wicka za sterami

fot. SEGA

Serwis Deadline ujawnił, że seria gier Streets of Rage doczeka się ekranizacji. Jak na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów poza tym, że za scenariusz odpowiada Derek Kolstad, znany z prac nad filmową serią John Wick, a produkcją zajmą się firmy dj2 Entertainment i Escape Artists. Źródła Deadline podają, że SEGA zdecydowała się na ekranizację kolejnej ze swoich marek po sukcesie, jaki odniosły dwie części filmów o niebieskim jeżu Soniku.

Streets of Rage to bijatyki, w których głównymi bohaterami są byli policjanci zajmujący się walką z przestępczością na ulicach fikcyjnego miasta. Pierwsza część zadebiutowała w 1991 roku i doczekała się kilku kontynuacji oraz spinoffów. Najnowsza odsłona cyklu, Streets of Rage 4, trafiła na rynek w 2020 roku i sprzedała się w nakładzie przekraczającym 2 miliony egzemplarzy.

