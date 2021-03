Nintendo Switch Pro może wykorzystać układ NVIDII z DLSS

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według informatorów do których dotarli dziennikarze Bloomberga, Nintendo Switch Pro zadebiutuje pod koniec 2021 roku i będzie wyposażony w wyświetlacz OLED oraz usprawniony układ od NVIDII. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami nowe podzespoły mają zauważalnie podbić wydajność zarówno karty graficznej, jak i procesora. Na tym jednak nie kończą się dobre informacje dla osób zainteresowanych tym sprzętem. Jeśli przecieki okażą się wiarygodne, Switch Pro będzie w stanie wyświetlać treści w rozdzielczości 4K dzięki zastosowaniu DLSS.

NVIDIA zaprezentowała światu technologię Deep Learning Super Sampling przy okazji debiutu pierwszej generacji RTX-ów. Celem jej wprowadzenia było odciążenie układu graficznego w obliczeniach związanych z generowaniem realistycznie wyglądających efektów świetlnych. Choć RTX-y wyposażono w rdzenie wyspecjalizowane w procesach ray tracingu, ich moc obliczeniowa była zbyt mała, aby przeprowadzać je w natywnej rozdzielczości 4K przy zachowaniu wysokiej płynności. Dzięki włączeniu funkcji DLSS karta graficzna renderuje obraz w niższej rozdzielczości, a ten następnie jest skalowany w czasie rzeczywistym to wyjściowych rozmiarów.

Ta metoda pozwala renderować realistycznie wyglądające efekty świetlne w wysokich rozdzielczościach przy zachowaniu zadowalającej płynności obrazu. I to dzięki niej nowy Switch ma umożliwić granie w 4K po zadokowaniu konsoli i wpięciu jej do telewizora.

Do tych rewelacji warto podejść z odrobiną dystansu, choć wdrożenie do Switcha Pro technologii DLSS wydaje się bardzo prawdopodobne. Wszak już przystawka telewizyjna NVIDIA Shield z 2019 roku pozwala w locie skalować gry z GeForce NOW do 4K przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji.