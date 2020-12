Nintendo ułatwi dzielenie się screenshotami z gier na Switcha

fot. Nintendo

Nintendo wdrożyło nową aktualizację systemową do Switcha, która powinna przypaść do gusty tym wszystkim, którzy lubią dzielić się ze znajomymi interesującymi fragmentami z rozgrywki. Od teraz przesłanie zrzutów ekranu i filmów bezpośrednio do pamięci telefonów, tabletów bądź komputerów będzie znacznie prostsze, szybsze i przyjemniejsze.

Aby skorzystać z uproszczonego przesyłania plików do urządzeń mobilnych, wystarczy zeskanować unikalny kod QR, który konsola wygeneruje za każdym razem, kiedy zechcemy się czymś podzielić ze światem. Uproszczona procedura wygląda następująco: w zakładce Album wybieramy do 10 zdjęć bądź jedno nagranie do udostępnienia, a następnie wybieramy opcję Sharing and Editing i klikamy Send to Smartphone. Gotowe, Switch automatycznie przetransferuje wybrane pliki.

Z kolei jeśli ktoś zechce zgrać dane na komputer, wystarczy, że podłączy do niego konsolę za pośrednictwem kabla USB i skorzysta z nowej opcji Copy to a Computer. Dostęp do niej znajdziemy w następującej lokalizacji: Settings -> Data Management -> Manage Screenshots and Videos.

Zobacz także:

Dotychczas udostępnianie zdjęć i nagrań z rozgrywki było znacznie bardziej problematycznie. Gracz musiał albo załadować je na Twittera lub Facebooka, albo zapisać na karcie microSD i skorzystać z adaptera, aby zgrać dane na urządzenie zewnętrzne. Nowa aktualizacja dodała także kilka innych nowości m.in. skrót do Nintendo Switch Online w menu, sekcję Trending na stronie użytkownika, która pozwoli sprawdzić, w co grają nasi znajomi oraz możliwość ustawienia priorytetów dla danych do pobrania.