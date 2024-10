Grecka część serii God of War może otrzymać remastery. Ten przeciek brzmi wiarygodnie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląda na to, że posiadacze PlayStation za jakiś czas mogą doczekać się kolejnych remasterów. Chiński insider znany w sieci jako Lunatic Ignus ujawnił na Discordzie, że w produkcji znajdują się odświeżone wersje kilku gier z serii God of War. Konkretnie tych, które skupiały się na "greckiej" części przygód Kratosa.

Zdaniem insidera odświeżenie ma spotkać wszystkie gry z serii, które oryginalnie ukazały się na konsolach PlayStation 2, PlayStation 3 i PlayStation Portable, czyli God of War, God of War II, God of War III, God of War: Chains of Olympus, God of War: Ghost of Sparta i God of War: Wstąpienie. Za remastery miałyby odpowiadać zespoły Santa Monica Studio oraz Nixxes. Warto przypomnieć, że przedstawiciele tego drugiego studia już wcześniej wspominali, że Horizon Zero Dawn Remastered ma być pierwszym z ich kilku nadchodzących projektów związanych z konsolami Sony.

Lunatic Ignus dodał również, że ogłoszenie miałoby pojawić się w marcu 2025 roku. Taki termin brzmi bardzo prawdopodobnie, bo to właśnie wtedy marka będzie obchodzić okrągłe, dwudzieste urodziny.

Oczywiście, jak zwykle w przypadku branżowych przecieków, do powyższych informacji radzimy podchodzić z dystansem.