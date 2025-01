Kiedy początek zdjęć do Poohniverse: Monsters Assemble? Twórca podaje datę premiery

fot. IMDb

Reklama

W 2025 roku Twisted Childhood Universe, znane jako Puchatkowersum, które przedstawia postacie z bajek dla dzieci jako morderczych złoczyńców, wzbogaci się o kolejne filmy. Już teraz w wybranych kinach wyświetlany jest Peter Pan's Neverland Nightmare, a w kolejce czekają Bambi: The Reckoning i Pinocchio: Unstrung. Wszystkie te filmy wraz z wcześniejszymi "przygodami" Puchatka zwieńczy crossover pt. Poohniverse: Monsters Assemble, który wyreżyseruje Rhys Frake-Waterfield.

Kiedy premiera Poohniverse: Monsters Assemble?

Scott Chambers w rozmowie ze ScreenRant zdradził, kiedy rozpoczną się prace na planie Poohniverse: Monsters Assemble oraz kiedy planuje premierę filmu.

Planuję nakręcić film tego lata, ale to zależy. Jeśli udałoby się nam to wyprodukować i wypuścić w czasie Halloween w 2025 roku, na pewno tak zrobię. Nie chcę się spieszyć, ponieważ wiem, że fani tego, co robimy, mają dość wysokie oczekiwania. Więc nie chcę tego po prostu odwalić, żeby wszyscy byli rozczarowani. Zamierzam poświęcić temu czas, ale i tak nigdy nie pracuję wolno. Nie jestem do tego przyzwyczajony. Więc szybko to dostaniecie.

Następnie dodał, że prace są na takim etapie, że premiera powinna odbyć się podczas Halloween.

Ale jeśli przegapimy ten moment, to prawdopodobnie będzie to pierwszy kwartał 2026 roku, więc nie będzie to aż tak oddalona [data].

Obecnie Peter Pan's Neverland Nightmare zbiera mieszane recenzje. Connor Petrey z Pop Culture Leftovers pisze, że film jest najlepszą odsłoną Twisted Childhood Universe - to szalona interpretacja pełna urojeń, narkotyków i brutalnych zabójstw. Z kolei Grant Hermanns ze Screen Rant uważa, że horror oferuje stylową reżyserię i kilka dobrych występów, ale nie zapewnia wystarczająco dużo zabawy.

Peter Pan's Neverland Nightmare - zdjęcia