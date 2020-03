NiOh 2 - tak zaczyna się przygoda. Zobacz zwiastun premierowy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

NiOh 2 to sequel udanej gry z 2017 roku. Z pierwszych recenzji kontynuacji wynika, że będzie to godny następca swojej poprzedniczki i trudno się z tym nie zgodzić po sprawdzeniu kilku przedpremierowych beta-testów. Pełną ocenę będzie można wystawić dopiero po zapoznaniu się z całością atrakcji, jakich przygotowali deweloperzy, czyli po premierze zaplanowanej w Polsce na 13 marca. Wcześniej zainteresowani gracze mogą zapoznać się z premierowym zwiastunem, który trafił już do sieci.

Materiał zadebiutował z okazji japońskiej premiery gry (ta odbędzie się już 12 marca). Wideo pokazuje początek z gry, więc teoretycznie może zawierać mniejsze lub większe spojlery. Warto o tym pamiętać, jeśli chcecie odkrywać wszystko samemu.

NiOh 2 to nowa produkcja od deweloperów z Team Ninja. Gra ponownie oferować będzie wysoki poziom trudności i łatwo będzie tu o śmierć nawet z ręki "zwykłych" przeciwników, a starcia z bossami będą wymagać cierpliwości, uczenia się ich ciosów i wielu prób. Wkrótce na łamach naEKRANIE.pl przeczytacie naszą recenzję tej gry.