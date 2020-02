W NiOh 2 zagramy przed premierą. Postęp postaci zostanie zachowany

NiOh 2 zadebiutuje 13 marca na PlayStation 4, a w listopadzie 2020 roku ma trafić także na PC. Jednak jeszcze w lutym będzie okazja ku temu, aby zagrać w tę produkcję. Twórcy poinformowali, że szykuje się otwarta beta, w której do rozegrania będzie całkiem sporo, bo aż trzy misje fabularne. Można spodziewać się, że ich przejście zajmie graczom kilka godzin, bo poziom trudności z pewnością będzie tutaj co najmniej tak wymagający, jak w poprzedniczce.

Beta potrwa od 28 lutego do 1 marca. Każdy, kto w nią zagra będzie w pełnej wersji mógł liczyć na mały prezent od twórców w podziękowaniu za uczestnictwo w testach. Ponadto postęp postaci zostanie zachowany i będziemy mogli tym samym wykreowanym przez siebie bohaterem rozpocząć rozgrywkę w pełnej wersji gry.

Testy odbędą się jedynie na PlayStation 4. Na ten moment nie wiadomo czy i kiedy podobna beta odbędzie się na pecetach.

NiOh 2 to RPG akcji i kontynuacja gry z 2017 roku. Gracze stworzą tu swojego bohatera i staną do walki z licznymi przeciwnikami z japońskiej mitologii. Rozgrywka cechować się będzie wysokim poziomem trudności i pod wieloma względami przypomina produkcje studia From Software. O śmierć jest tu wyjątkowo łatwo, a kluczem do sukcesu jest nauczenie się ruchów przeciwników, wykorzystywanie ich słabych stron i odpowiednie zarządzanie paskiem wytrzymałości.