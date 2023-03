Bez urazy - zwiastun komedii. Jennifer Lawrence próbuje uwieść 19-latka

fot. materiały prasowe

No Hard Feelings (polski tytuł Bez urazy) to komedia tylko dla dorosłych. Film ma wysoką kategorię wiekową R, czyli materiał nie jest wskazany dla osób poniżej 17 roku życia. Z uwagi na treści seksualne i wulgaryzmy zaprezentowany zwiastun również jest przeznaczony tylko dla widzów dorosłych.

Gene Stupnitsky wyreżyserował na podstawie scenariusza, który napisał z Johnem Phillipsem. Jego poprzednim filmem była komedia Grzeczni chłopcy, więc to daje do zrozumienia, z jakim potencjalnym materiałem mamy tutaj do czynienia.

No Hard Feelings - zwiastun dla dorosłych

Bez urazy - polski zwiastun

Ten jest ocenzurowany i nie zawiera wulgaryzmów.

No Hard Feelings - o czym jest film?

Maddie (Lawrence) odkrywa intrygujące ogłoszenie o pracę: bogaci i nadopiekuńczy rodzice szukają kogoś na "randki" z ich introwertycznym 19-letnim synem, Percym, zanim ten wyjedzie na studia do Princeton.

No Hard Feelings - premiera 23 czerwca 2023 roku w polskich kinach.