Reklama
placeholder

No Man's Sky zmieniło się nie do poznania! Twórcy opublikowali imponującą grafikę

No Man's Sky zadebiutowało w atmosferze niespełnionych obietnic, ale przez lata przeszło niesamowitą przemianę. Twórcy regularnie dostarczali bezpłatne aktualizacje, a nowa grafika pokazuje, jak wiele ich było.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  no mans sky 
No Man's Sky
No Man's Sky fot. Hello Games
Reklama

No Man's Sky zadebiutowało w 2016 roku i spotkało się z umiarkowanie pozytywnym odbiorem. Choć niektórzy chwalili tę produkcję za jej ambicję, trudno było nie zauważyć niespełnionych obietnic deweloperów – w grze zabrakło wielu zapowiadanych wcześniej funkcji. Deweloperzy z Hello Games długo walczyli o odzyskanie zaufania graczy i regularnie wypuszczali kolejne, bezpłatne aktualizacje, które nie tylko poprawiały błędy, ale także wprowadzały zupełnie nową zawartość. Na przestrzeni lat pojawiły się w nich między innymi mechy, tryb multiplayer czy inne wyczekiwane usprawnienia.

Na oficjalnym profilu Seana Murraya, założyciela studia Hello Games, w serwisie X, pojawiła się grafika przedstawiająca linię czasu No Man’s Sky. Widać na niej, jak wiele aktualizacji ukazało się przez ostatnie 9 lat. Co więcej, grafika nie kończy się na roku 2025, co sugeruje, że to jeszcze nie koniec i twórcy planują dalej rozwijać swoje dzieło.

Źródło: x.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  no mans sky 
No Man's Sky
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Tom Holland
-

Fantastyczna reklama LEGO! Oto klockowe multiwersum Toma Hollanda

2 Agenci Tarczy
-

Chloe Bennet o powrocie do roli Quake. Aktorka uderza w serial Tajna Inwazja

3 March of Giants
-

Giganci stają do walki w nowej grze MOBA. Zobaczcie gameplay z March of Giants

4 The Pitt
-

W 2. sezonie The Pitt zobaczymy dramatyczny wątek. Wielogodzinna walka o życie dziecka

5 Buffy: Postrach wampirów
-

Ważna aktualizacja nowej Buffy: Postrach wampirów. Jak postępują prace?

6 Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
-

Tyle godzin trzeba będzie poświęcić na Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Poznaliśmy długość kampanii

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e168

Moda na sukces

s38e160

Zatoka serc

s29e07

Najgorszy kucharz świata

s2025e175

The Lead with Jake Tapper

s01e87

s01e04

s01e10

s01e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Rozgrywka życia

05

wrz

Film

Rozgrywka życia
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Keanu Reeves
Keanu Reeves

ur. 1964, kończy 61 lat

Salma Hayek
Salma Hayek

ur. 1966, kończy 59 lat

Kristen Cloke
Kristen Cloke

ur. 1968, kończy 57 lat

Jessica Parker
Jessica Parker

ur. 1988, kończy 37 lat

Michał Meyer
Michał Meyer

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

6

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

10

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV