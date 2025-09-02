No Man's Sky zmieniło się nie do poznania! Twórcy opublikowali imponującą grafikę
No Man's Sky zadebiutowało w atmosferze niespełnionych obietnic, ale przez lata przeszło niesamowitą przemianę. Twórcy regularnie dostarczali bezpłatne aktualizacje, a nowa grafika pokazuje, jak wiele ich było.
No Man's Sky zadebiutowało w 2016 roku i spotkało się z umiarkowanie pozytywnym odbiorem. Choć niektórzy chwalili tę produkcję za jej ambicję, trudno było nie zauważyć niespełnionych obietnic deweloperów – w grze zabrakło wielu zapowiadanych wcześniej funkcji. Deweloperzy z Hello Games długo walczyli o odzyskanie zaufania graczy i regularnie wypuszczali kolejne, bezpłatne aktualizacje, które nie tylko poprawiały błędy, ale także wprowadzały zupełnie nową zawartość. Na przestrzeni lat pojawiły się w nich między innymi mechy, tryb multiplayer czy inne wyczekiwane usprawnienia.
Na oficjalnym profilu Seana Murraya, założyciela studia Hello Games, w serwisie X, pojawiła się grafika przedstawiająca linię czasu No Man’s Sky. Widać na niej, jak wiele aktualizacji ukazało się przez ostatnie 9 lat. Co więcej, grafika nie kończy się na roku 2025, co sugeruje, że to jeszcze nie koniec i twórcy planują dalej rozwijać swoje dzieło.
Źródło: x.com
