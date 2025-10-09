To nowy, szalony film twórcy Oldboya. Zobaczcie zwiastun
W sieci opublikowano pierwszy zwiastun filmu No Other Choice od Chan-wook Parka z Byung-hun Lee w roli głównej. Kiedy premiera?
No Other Choice to najnowszy film spod ręki Chan-wook Parka, a zatem znakomitego reżysera odpowiedzialnego za takie hity jak Oldboy czy Służąca. W roli głównej zobaczymy Byung-hun Lee, którego ostatnio międzynarodowa publiczność mogła oglądać w drugim i trzecim sezonie Squid Game. W obsadzie jest też Son Yejin. NEON opublikował pierwszy zwiastun produkcji. Czy to będzie kolejny hit?
No Other Choice - pierwszy zwiastun
Poniżej możecie obejrzeć pierwszy zwiastun nadchodzącego filmu.
Premiera w wybranych kinach będzie miała miejsce w Boże Narodzenie. Światowa premiera zaplanowana jest na styczeń 2026 roku.
No Other Choice - opis fabuły
Man-su (Byung-hun Lee), menadżer fabryki papieru, po dwudziestu pięciu latach traci swoją pracę. Roztrzęsiony i poniżony tym nieoczekiwanym ciosem zaczyna go pochłaniać obsesja mająca na celu przywrócenie jego godności i zabezpieczenie przyszłości rodziny zanim straci dom.
Film będzie mieszać rozmaite gatunki i motywy. Przechodzić od emocjonującego dreszczowca do czarnej komedii, oferować satyrę, absurd i farsę.
Źródło: worldofreel.com
