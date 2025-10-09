Geralt z Rivii w kurtce motocyklisty. Twórczyni Wiedźmina o nowym stroju w średniowiecznym świecie
Nowy aktor, nowy Wiedźmin. W 4. sezonie serialu Netflixa Liam Hemsworth zastąpił Henry’ego Cavilla, co wiązało się z wizualnymi zmianami w wyglądzie bohatera. Nowa wypowiedź twórczyni dotyczy kostiumu.
Liam Hemsworth zadebiutował w roli Geralta z Rivii w pierwszym zwiastunie czwartego sezonu Wiedźmina. Widzimy również, że aktor ma nieco inny kostium niż Henry Cavill w poprzednich sezonach. Okazuje się, że bohater ma... motocyklową kurtkę – i to na życzenie Liama Hemswortha.
Wiedźmin - kostium bohatera z 4. sezonu
Tak wypowiedziała się o tym Lauren S. Hissrich, showrunnerka i twórczyni serialu:
Twórczyni dodała, że Liam Hemsworth był bardzo aktywny podczas pracy nad rolą i często wyrażał swoje zdanie oraz pomysły - wszystko po to, by stworzyć Geralta, który będzie do niego pasować.
Wiedźmin - opis fabuły 4. sezonu
Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników chętnych dołączenia do ich wyprawy. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze.
Wiedźmin - premiera 4. sezonu pod koniec października w Netflixie.
