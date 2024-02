No Rest for the Wicked niczym Diablo i Dark Souls w jednym! Zobaczcie klimatyczne starcie z bossem

fot. Private Division

Serwis IGN miał już okazję zapoznać się przedpremierowo z No Rest for the Wicked, nadchodzącą produkcją autorstwa Moon Studios, czyli twórców udanej serii Ori. Dzięki temu do sieci będą trafiać materiały z tej produkcji i detale na jej temat. Już teraz możemy zapoznać się z gameplayem przedstawiającym widowiskowe starcie z potężnym bossem. W wideo da się dostrzec inspiracje między innymi popularną serią Dark Souls. Mowa nie tylko o mrocznej atmosferze, ale też samym projekcie wielkiego przeciwnika o zamaszystych ciosach, przed którymi trzeba się osłonić lub ich uniknąć.

No Rest for the Wicked - gameplay

No Rest for the Wicked nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Wczesny dostęp miał wystartować wiosną tego roku, ale niedawno poinformowano o przesunięciu go na drugi kwartał. Więcej na temat gry mamy dowiedzieć się podczas transmisji Wicked Inside zaplanowanej na 1 marca tego roku.