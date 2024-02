Tomb Raider I-III Remastered - nowy model Lary Croft to dzieło Polaka! Fan z Polski odświeżył kultową bohaterkę

fot. Aspyr

14 lutego na rynek trafiło Tomb Raider I-III Remastered, czyli zestaw trzech pierwszych odsłon tej kultowej serii w odświeżonym wydaniu. Twórcy zadbali o szereg zmian i poprawek, takich jak między innymi usprawnione sterowanie, pracę kamery, tryb fotograficzny i osiągnięcia do zdobycia. Nie zabrakło również ulepszonej oprawy graficznej, w tym nowego modelu głównej bohaterki, Lary Croft. Co ciekawe, za stworzenie tego ostatniego odpowiada Polak - Konrad Majewski. Jego nazwisko pojawia się w napisach końcowych, pochwalił się on tym również we wpisie opublikowanym w serwisie X.

O udziale Polaka przy pracach nad odświeżeniem oryginalnej trylogii poinformował serwis World of Tomb Raider, dodając jednocześnie, że nie był to odosobniony przypadek. Zespół Saber Interactive, a więc autorzy remasterów, miał zdecydować się na współpracę z wieloletnimi fanami serii, do których zaliczał się m.in. Konrad.

Tomb Raider I-III Remastered jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.