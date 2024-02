Cztery gry z Xboxa trafią na konkurencyjne konsole. Starfield i Indiana Jones nie znajdą się wśród nich

fot. Microsoft

Niedawno w sieci pojawiło się sporo plotek dotyczących planów Microsoftu, które miały zakładać wydawanie ich gier na konsolach konkurencji. Przypomnijmy, że w dyskusjach padały między innymi takie tytuły, jak Starfield czy Indiana Jones i Wielki Krąg. Gigant z Redmond postanowił rozwiać wszystkie wątpliwości i w trakcie podcastu dowiedzieliśmy się więcej.

Plan zakłada, że na konkurencyjnych urządzeniach zobaczymy cztery gry, które zadebiutowały co najmniej rok temu. Wśród nich znajdą się dwie gry-usługi i dwie mniejsze produkcje. Wszystko to sprawia, że o wspomnianym powyżej Starfield i Indianie Jonesie możemy zapomnieć. Wśród typów podawanych przez graczy najczęściej pojawiają się Hi-Fi Rush, Grounded, Pentiment oraz Sea of Thieves.

To tytuły dostępne dla graczy Xbox już od co najmniej roku, w tym ukryte perełki, które zasługują na szersze poznanie oraz gry-usługi, których społeczności skorzystają na przywitaniu jeszcze większej liczby graczy. Wkrótce udostępnimy więcej szczegółów na temat tych tytułów - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie firmy.

Dodatkowo zapowiedziano, że Xbox Game Pass obędzie się bez żadnych zmian i również ta usługa pozostanie na platformach, na których mamy ją obecnie. Nie ma więc planów, by XGP wkroczył na PlayStation 5 czy Nintendo Switch.