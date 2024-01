No Way Up - rekiny w samolocie! Zwiastun nowego hororu katastroficznego

fot. RLJE Films

W 2006 roku na ekranach kin pojawił się film Węże w samolocie, w którym zagrał legendarny Samuel L. Jackson. Absurdalny horror zdobył spore grono fanów, którzy do dziś z rozbawieniem wspominają to dzieło. Ledwie rok później w samolocie pojawiły się też krwiożercze mrówki (Mrówki w samolocie). To nie koniec zmartwień kinowych pasażerów tego środka lokomocji, ponieważ duet Claudio Fah i Andy Mayson postanowił do samolotu wpuścić tym razem... Rekiny.

W obliczu sukcesu filmów jak Meg i Meg 2: Głębia, nie dziwi wcale postawienie nacisku na wielkie potwory z wody. Tym razem grupka ocalałych z katastrofy samolotu będzie musiała się zmierzyć nie tylko z uciekającym czasem i zapasem powietrza, ale także wodnymi drapieżnikami. Jest to produkcja wyłącznie dla dorosłych, która jawi się jako "krwawa, wulgarna i przerażająca."

Premiera 16 lutego 2024 roku w kinach i na platformach VOD.

No Way Up - zwiastun

No Way Up - co wiemy?

Reżyserem projektu jest Claudio Fah, a za scenariusz odpowiada Andy Mayson. W obsadzie nie uświadczymy niestety Samuela L. Jacksona, ale za to znajdzie się tam: Phyllis Logan, Colm Meaney, Will Attenborough, James Carroll Jordan, Jeremias Amoore, Grace Nettle, Sophe McIntosh, Manuel Pacific.

Oficjalny opis filmu brzmi:

To mieszanka filmu katastroficznego z dreszczowcem. Postaci bardzo różnego pochodzenia zostają sami ze sobą, kiedy samolot, którym podróżowali rozbija się w Pacyfiku. Samolot zaczyna opadać niebezpiecznie blisko do skraju bezdennego wąwozu z ocalałymi pasażerami i ekipą lotniczą w bańce powietrznej. Z błyskawicznie ulatującym zapasem powietrza w tle, rozpoczyna się walka o przetrwanie oraz z zagrożeniami atakującymi z każdej strony.

No Way Up - zdjęcia i plakat

