Non Stop Comics

W kwietniu Non Stop wydaje pięć komiksów. Dwa z nich już trafiły do sprzedaży, pozostałe będą miały premierę w przyszłym tygodniu.

Wszystkie tytuły to kontynuacje znanych już serii. W przypadku The Goon. Kolekcja oraz Odysei Hakima będą to zarazem finałowe tomy. Ponadto w kwietniu ukażą się kolejne tomy serii fantasy Monstressa, Mercy oraz Die.

Oto okładki i plansze (oprócz Die) z kwietniowych nowości Non Stop Comics: