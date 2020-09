Non Stop Comics we wrześniu: obejrzyj okładki i plansze

Non Stop Comics

Wydawnictwo Non Stop Comics zapowiedziało na wrzesień trzy komiksy. Już 9 września trafi do sprzedaży pierwszy tom serii Death or Glory. Bohaterka serii, Glory, ma trzy dni na wykonanie czterech niebezpiecznych napadów. Scenariusz do tej historii napisał Rick Remender.

Pozostałe dwie premiery zostały zaplanowane na 23 września. Pierwsza z nich to kolejny komiks ze świetnymi rysunkami Alberto Brecci. Perramus różni się od innych jego komiksów wydanych przez Non Stop Comics: to polityczna satyra.

Ostatnia premiera to powrót Mirki Andolfo. Autorka znana z serii Wbrew naturze tym razem prezentuje pierwszy tom Mercy - historię niebezpiecznej kobiety w owładniętym gorączką złota Klondike.

Zobaczcie okładki i przykładowe plansze z zapowiedzianych komiksów: