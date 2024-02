Non Stop - Don Lee potwierdza prace nad filmem. Jet Li, Iko Uwais i Tony Jaa w obsadzie

Fot. Marvel

Swego czasu ogłoszono projekt Non Stop, który podekscytował fanów kina akcji z uwagi na obsadę. W końcu zobaczyć na ekranie Dona Lee, Jeta Li, Iko Uwaisa i Tony'ego Jaa w jednym w filmie to nie lada gratka. Potem jednak sprawa ucichła. Teraz Lee ponownie potwierdził w rozmowie z Variety, że prace przygotowawcze do tej produkcji wciąż trwają.

Non Stop - co wiemy?

Wątpliwości co do powstania filmu narosły tym bardziej, że Jet Li całkowicie zrezygnował z filmów akcji, które wymagają od niego fizycznej aktywności i bardzo rzadko pojawia się na ekranie. Wszystko za sprawą diagnozy z 2010 roku o nadczynności tarczycy, którą zanim zaczął leczyć, porządnie mu zaszkodziła. Do tego lekarze wykryli chorobę serca. Miał wahania wagi oraz - jak sam wspominał - częste bóle, które też związane są z licznymi kontuzjami z planów filmowych, które odzywają się po latach. Stan był tak poważny, że wyglądał na starszego niż jest w rzeczywistości i miał problemu z chodzeniem. Z uwagi na leki, które bierze, aktywność fizyczna jest niewskazana. Wręcz lekarze powiedzieli mu wprost: jeśli nie przestanie, wyląduje na wózku inwalidzkim. Od tego czasu zagrał w kilku filmach i przeważnie były to niewielkie i niewymagające wiele od niego role.

Tak sprawę skomentował Don Lee w rozmowie z Variety:

- Mam projekt do zrobienia w Marvelu, do tego The Gangster, the Cop, The Devil - remake, nad którym pracuję z Sylvestrem Stallone'em. Potem przygotowuję się do filmu Non Stop, który miałby być początkiem franczyzy. W nim aktorzy kina sztuk walki z Azji - Iko Uwais, Tony Jaa i Jet Li - pojawią się razem w jednym filmie.

Na ten moment dodatkowe szczegóły nie zostały ujawnione. Nie wiadomo też, kiedy miałyby ruszyć prace na planie. Ciekawe w jego wypowiedzi jest to, że najwyraźniej ma kontrakt na jeszcze jeden projekt w MCU, ale na ten moment nie wiadomo, jaki film mógłby to być. Eternals 2 nie zostało ogłoszono.

Non Stop ogłosił sam Don Lee w grudniu 2023 roku.