"To było jak przyzwanie czystego zła" - Bill Skarsgard o swojej roli w nowym Nosferatu

Bill Skarsgard zagra wampirzego antagonistę, hrabiego Orloka w nadchodzącym horrorze Nosferatu w reżyserii Roberta Eggersa. Aktor w rozmowie z Esquire opowiedział o swojej nowej roli. Wygląda na to, że niezwykle się w nią wczuł i trudno mu było potem powrócić do normalności.

Bill Skarsgard o roli w nowym Nosferatu

To było jak przyzwanie czystego zła. Zajęło mi chwilę, by pozbyć się demona, który narodził się we mnie.

To nie pierwszy raz, gdy zobaczymy Skarsgard w horrorze. Aktor już wcześniej zagrał przerażającego klauna Pennywise w filmie To. Na koncie ma także rolę w serialu Hemlock Grove. Jeśli chodzi o antagonistów, wcześniej wcielił się chociażby w Markiza de Gramonta w Johnie Wicku 4. Od dawna marzyła mu się też współpraca z Robertem Eggersem, którego bardzo podziwia. Reżyser powiedział za to, że jest pod wrażeniem tego, jak wiele Skarsgard daje z siebie, grając antagonistę.

Nosferatu

Nosferatu - informacje o filmie

Nosferatu - symfonia grozy to film niemy z 1922 roku w reżyserii F.W. Murnau, który z czasem stał się klasykiem kina grozy. Robert Eggers postanowił zrobić remake dzieła, który ma zadebiutować już w grudniu 2024 roku. W gwiazdorskiej obsadzie oprócz Skarsgarda są Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney i Willem Dafoe.