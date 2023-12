"Bill Skarsgård jako wampir jest nie do poznania" - zapewnia reżyser Nosferatu

fot. materiały prasowe

W najnowszym wydaniu magazynu Total Film pojawi się wywiad z Robertem Eggersem, reżyserem remake'a Nosferatu. Filmowiec poruszył temat metamorfozy Billa Skarsgårda, który odtworzy tytułowego wampira. Podobno aktor jest nie do poznania w roli hrabiego - nawet bardziej niż jako Pennywise z To.

Nosferatu - reżyser o Billu Skarsgårdzie w roli wampira

Eggers ujawnił, że aktor przeszedł przemianę "w każdym aspekcie".

- Bill bardzo schudł. Zmienił się tak bardzo, że nie wiem, czy ludzie go rozpoznają. Można dostrzec go w makijażu Pennywise'a, ale tutaj nie widać go wcale. Pracował z trenerem wokalnym, aby obniżyć swój głos o oktawę. Ludzie mogą pomyśleć, że użyliśmy efektów komputerowych, ale to jest w pełni jego zasługa.

Czy faktycznie Bill Skarsgård nie będzie przypominać samego siebie? Pozostaje czekać na pierwsze ujęcie z filmu.

Nosferatu - obsada, premiera

Do obsady należą: Skarsgård, Hoult, Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe, Simon McBurney oraz Ralph Ineson.

Premiera została zaplanowana na 25 grudnia 2024 roku.