Czy Nova to faktycznie serial? Producent Marvela tak sugeruje

W sieci pojawiły się plotki o długo zapomnianym Novie, który wreszcie doczeka się własnej produkcji. Jak sugerowały portale popkulturowe, projekt może przyjąć formę serialu i opowiadać o losach Sama Alexandra. Niedawno szef działu telewizji, streamingu oraz animacji w Marvel Studios, Brad Winderbaum, rozmawiał ze Screen Rant o tym projekcie. Zasugerował, że faktycznie może on bezpośrednio trafić na platformę streamingową Disney+.

- To dla nas nowe terytorium, rozwijamy więcej seriali, niż produkujemy. Nova jest dla nas ekscytujący, mamy w głowie kilka świetnych pomysłów. Myślę, że jest w nim duży potencjał. Uwielbiam Novę, również z komiksów, szczególnie erę Richarda Ridera... Zobaczymy, jak to będzie. Tak jak powiedziałeś, w harmonogramie jest tylko określona liczba terminów premier, ale chcemy mieć pewność, że wszystko, co tworzymy, będzie jak najlepsze. Mogę powiedzieć, że to konkretny projekt, którym jesteśmy podekscytowani.

Z tego komentarza wynika, że chociaż Nova pozostaje w fazie rozwoju wraz z innymi serialami MCU, nie są to jeszcze oficjalne prace nad projektem (choć niektórzy scooperzy twierdzą inaczej).

