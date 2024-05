Aubrey Plaza "znęcała się" nad obsadą Megalopolis? Straszyła kolegów... kostiumem wiedźmy z serialu Marvela

fot. materiały prasowe

Reklama

Dzięki temu, że zarówno Agatha All Along, jak i Megalopolis były kręcone na tym samym atelierze filmowym w Atlancie, Aubrey Plaza mogła zagrać w obu produkcjach. Jednocześnie, aktorka w pełni to wykorzystała, o czym opowiedziała w rozmowie z Deadline. Postanowiła się powygłupiać, "znęcając się" nad Adamem Driverem i resztą obsady, przychodząc na plan jako jej postać z MCU.

Giancarla Esposito - Dosłownie przechodziłam z jednego planu do drugiego i zakładałam swoją perukę i kostium Wow. A potem następnego dnia szłam na plan Agathy i przebierałam się za wojowniczą wiedźmę ze sztyletem. W pewnym momencie, gdy byłam przebrana za postać z Marvela, wkradałam się na plan Megalopolis i nękałam, Adama i resztę. To było absolutnie szalone.

fot. materiały prasowe

Wow Platinum to postać, którą Plaza odgrywa w Megalopolis. Natomiast jej rola w serialu Marvela nie została potwierdzona. Krążą pogłoski, że zagra Rio Vidal, niesamowicie potężną Zieloną Wiedźmę i byłą kochankę Agathy Harkness.

Agatha All Along - pierwsze dwa odcinki zadebiutują 18 września 2024 roku na Disney+. Natomiast Megalopolis zostało pokazane na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes.