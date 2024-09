Będzie nowa Afera Thomasa Crowna. Gwiazda Creeda zajmie się filmem

fot. IMDb

Reklama

Jak donosi Deadline, Amazon MGM szykuje nową wersję filmu Sprawa Thomasa Crowna (był już remake pt. Afera Thomasa Crowna), której reżyserem i odtwórcą głównej roli został Michael B. Jordan. Dla niego jest to drugi projekt w karierze reżyserskiej po debiucie przy Creedzie 3. Projekt jest tworzony z myślą o wyświetlaniu w kinach na całym świecie. Autorem scenariusza jest Drew Pearce. Poprzednie wersje napisali Wes Tooke oraz Justin Britt-Gibson.

Nowa Afera Thomasa Crowna

Przypomnijmy, że filmowy Thomas Crown to bogaty playboy, którego hobby to kradzież dzieł sztuki. Spotkał on jednak godną przeciwniczką w postaci śledczej pracującej dla firmy ubezpieczeniowej.

W oryginale z 1968 roku główne role grali Steve McQueen i Faye Dunaway, a w wersji z 1999 roku byli to Pierce Brosnan i Rene Russo. Na razie nie wiadomo, kto w głównej roli będzie partnerować Michaelowi B. Jordanowi. Nie wiadomo, jaka jest dokładna wizja na fabułę.

Inicjatorem projektu jest sam Jordan, który będzie również producentem. Rozpoczął nad nim pracę jakiś czas temu. Teraz, gdy zakończył udział w filmie o wampirach Ryana Coglera, ma zamiar się skupić na tym filmie.