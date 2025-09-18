Nowa fala sprzętu Turtle Beach dla graczy konsolowych i pecetowych

fot. Turtle Beach

Prezentacja odbyła się w warszawskim klubie dla graczy H.4.0.S. Coraz szersza oferta sprzętu świadczy o rosnącym zaangażowaniu marki na polskim rynku, a jednocześnie daje graczom więcej możliwości personalizacji sprzętu oraz przewagę w grach.

Kontrolery konsolowe i pecetowe

Dla fanów Xboxa i komputerów PC powraca kontroler przewodowy Turtle Beach Rematch Advanced w czterech nowych, efektownych wersjach: Blue Kitsune, Cotton Candy, Kyoto Bloom i Dark Cosmos. Nie są to standardowe wersje kolorystyczne — pomyśl o padach świecących w ciemności i pokrytych wzorami soczewkowymi, które zmieniają się wraz z twoimi ruchami.

Jeśli lubisz efekt RGB, firma ogłosiła również wprowadzenie kontrolera przewodowego Turtle Beach Afterglow Ignite dla Xboxa i komputerów PC. Jego siedem stref RGB i cztery dynamiczne efekty nadają mu charakter inspirowany wehikułem czasu, dzięki czemu wyróżnia się wśród padów dostępnych na rynku.

Właściciele Switchów nie zostali pominięci. Nowy bezprzewodowy kontroler Turtle Beach Rematch Wireless Mario Bricks Edition ma soczewkowy wzór Super Mario, który zmienia się ukazując dwa różne wzory klocków. Działa z Switchem, Switchem Lite, Switchem OLED oraz Switchem 2.

Wszystkie kontrolery mają funkcje premium, takie jak spusty Hall Effect z dwustopniową regulacją, przyciski tylne z możliwością zmiany przypisania, teksturowane uchwyty i sterowanie dźwiękiem za pomocą pada kierunkowego. Ceny zaczynają się od 39,99 € za Rematch Advanced, przez 49,99 € za Afterglow Ignite po 59,99 € za bezprzewodową edycję Mario Bricks. Premiera zaplanowana jest na 12 października 2025 r., wszystkie nowe kontrolery dostępne są w przedsprzedaży na stronie eu.turtlebeach.com.

Klawiatura Vulcan II TKL i mysz Burst II Pro

Gracze komputerowi również otrzymają nowe zabawki. Mechaniczna klawiatura Turtle Beach Vulcan II TKL RGB została stworzona z myślą o rywalizacji dzięki przełącznikom Titan HS z możliwością wymiany podczas pracy, piance tłumiącej dźwięk, szczotkowanemu aluminium i podświetleniu RGB poszczególnych klawiszy zasilanemu przez efekty świetlne AIMO za pośrednictwem aplikacji Turtle Beach Swarm II. Jej kompaktowy układ TKL pozostawia więcej miejsca na biurku na szybkie ruchy myszą. Cena: 99,99 €.

Jest też bezprzewodowa mysz e-sportowa Turtle Beach Burst II Pro, oferująca niesamowitą częstotliwość odświeżania 8K przy opóźnieniu zaledwie 0,125 ms – osiem razy szybszym niż w przypadku standardowych myszy do gier. Jest wyposażona w czujnik Owl-Eye 30K DPI, śledzenie 750 IPS i przełączniki optyczne Titan o żywotności 100 milionów kliknięć, a wszystko to zamknięte w lekkiej jak piórko obudowie o wadze 57 g. Żywotność baterii wynosi 40 godzin przy częstotliwości odświeżania 8K i 150 godzin przy 1K. Cena: 129,99 €.

Oba sprzęty gamingowe trafią do sprzedaży 13 października 2025 r., ale już dostępne są w przedsprzedaży na stronie eu.turtlebeach.com.

Turtle Beach idzie na całość tej jesieni, od efektownych licencjonowanych kontrolerów Switch po sprzęt PC gotowy do e-sportu. Niezależnie od tego, czy grasz w meczach rankingowych, poszukujesz estetyki RGB, czy po prostu szukasz czegoś nowego do podłączenia do konsoli, ta oferta z pewnością spełni twoje oczekiwania.