placeholder
Reklama
placeholder

Nowa fala sprzętu Turtle Beach dla graczy konsolowych i pecetowych

Firma Turtle Beach zaprezentowała sporo nowego sprzętu dla graczy, obejmującego kontrolery, klawiatury i myszki, które trafią do sklepów jesienią tego roku.
placeholder
Reklama
placeholder
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  Turtle Beach 
gaming
Turtle Beach Afterglow Ignite fot. Turtle Beach
Reklama

Prezentacja odbyła się w warszawskim klubie dla graczy H.4.0.S. Coraz szersza oferta sprzętu świadczy o rosnącym zaangażowaniu marki na polskim rynku, a jednocześnie daje graczom więcej możliwości personalizacji sprzętu oraz przewagę w grach.

Kontrolery konsolowe i pecetowe

Dla fanów Xboxa i komputerów PC powraca kontroler przewodowy Turtle Beach Rematch Advanced w czterech nowych, efektownych wersjach: Blue Kitsune, Cotton Candy, Kyoto Bloom i Dark Cosmos. Nie są to standardowe wersje kolorystyczne — pomyśl o padach świecących w ciemności i pokrytych wzorami soczewkowymi, które zmieniają się wraz z twoimi ruchami.

Turtle Beach Rematch Advanced - Blue Kitsune

arrow-left
Turtle Beach Rematch Advanced - Blue Kitsune
fot. Turtle Beach
arrow-right

Jeśli lubisz efekt RGB, firma ogłosiła również wprowadzenie kontrolera przewodowego Turtle Beach Afterglow Ignite dla Xboxa i komputerów PC. Jego siedem stref RGB i cztery dynamiczne efekty nadają mu charakter inspirowany wehikułem czasu, dzięki czemu wyróżnia się wśród padów dostępnych na rynku.

Turtle Beach Afterglow Ignite

arrow-left
Turtle Beach Afterglow Ignite
fot. Turtle Beach
arrow-right

Właściciele Switchów nie zostali pominięci. Nowy bezprzewodowy kontroler Turtle Beach Rematch Wireless Mario Bricks Edition ma soczewkowy wzór Super Mario, który zmienia się ukazując dwa różne wzory klocków. Działa z Switchem, Switchem Lite, Switchem OLED oraz Switchem 2.

arrow-left
Turtle Beach Rematch Wireless Mario Bricks Edition
arrow-right

Wszystkie kontrolery mają funkcje premium, takie jak spusty Hall Effect z dwustopniową regulacją, przyciski tylne z możliwością zmiany przypisania, teksturowane uchwyty i sterowanie dźwiękiem za pomocą pada kierunkowego. Ceny zaczynają się od 39,99 € za Rematch Advanced, przez 49,99 € za Afterglow Ignite po 59,99 € za bezprzewodową edycję Mario Bricks. Premiera zaplanowana jest na 12 października 2025 r., wszystkie nowe kontrolery dostępne są w przedsprzedaży na stronie eu.turtlebeach.com.

Klawiatura Vulcan II TKL i mysz Burst II Pro

Gracze komputerowi również otrzymają nowe zabawki. Mechaniczna klawiatura Turtle Beach Vulcan II TKL RGB została stworzona z myślą o rywalizacji dzięki przełącznikom Titan HS z możliwością wymiany podczas pracy, piance tłumiącej dźwięk, szczotkowanemu aluminium i podświetleniu RGB poszczególnych klawiszy zasilanemu przez efekty świetlne AIMO za pośrednictwem aplikacji Turtle Beach Swarm II. Jej kompaktowy układ TKL pozostawia więcej miejsca na biurku na szybkie ruchy myszą. Cena: 99,99 €.

nullfot. Turtle Beach

Jest też bezprzewodowa mysz e-sportowa Turtle Beach Burst II Pro, oferująca niesamowitą częstotliwość odświeżania 8K przy opóźnieniu zaledwie 0,125 ms – osiem razy szybszym niż w przypadku standardowych myszy do gier. Jest wyposażona w czujnik Owl-Eye 30K DPI, śledzenie 750 IPS i przełączniki optyczne Titan o żywotności 100 milionów kliknięć, a wszystko to zamknięte w lekkiej jak piórko obudowie o wadze 57 g. Żywotność baterii wynosi 40 godzin przy częstotliwości odświeżania 8K i 150 godzin przy 1K. Cena: 129,99 €.

nullfot. Turtle Beach

Oba sprzęty gamingowe trafią do sprzedaży 13 października 2025 r., ale już dostępne są w przedsprzedaży na stronie eu.turtlebeach.com.

Podsumowanie naEKRANIE

Turtle Beach idzie na całość tej jesieni, od efektownych licencjonowanych kontrolerów Switch po sprzęt PC gotowy do e-sportu. Niezależnie od tego, czy grasz w meczach rankingowych, poszukujesz estetyki RGB, czy po prostu szukasz czegoś nowego do podłączenia do konsoli, ta oferta z pewnością spełni twoje oczekiwania.

Źródło: Informacja prasowa Turtle Beach

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  Turtle Beach 
gaming
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Turtle Beach Atlas 200
-

Nowe słuchawki Turtle Beach Atlas 200 – lekki headset z licencją na granie na konsolach PlayStation

Turtle Beach zaprezentowało Atlas 200 – przewodowy zestaw słuchawkowy będący pierwszym ofic...

Powiązane gry

Najnowsze

1 Pokolenie V
-
Spoilery

Gen V - showrunnerkach o kulisach prac nad scenariuszem po śmierci Chance’a Perdomo

2 Haymitch Abernathy
-

Nowe zdjęcie z planu Igrzysk Śmierci! Jak wygląda prezydent Snow?

3 Ostatnia rubież
-

Szeryf z Alaski kontra samolot pełen przestępców. Zwiastun serialu Ostatnia Rubież

4 Wicked for Good
-

Wicked: Na dobre krótsze niż pierwsza część! Ile potrwa sequel?

5 Outlander - sezon 8
-

Ostatni sezon Outlandera ze zwiastunem. Zapowiada się na finał pełen emocji

6 Grave Encounters
-

Kultowe found footage z rebootem po 14 latach. Tropiciele mogił powracają

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e180

Moda na sukces

s15e17

Masterchef (US)

s15e18

Masterchef (US)

s10e27

Wykute w ogniu

s11e10

Wykute w ogniu

s38e174

Zatoka serc

s27e29

Big Brother (US)

s42e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith

ur. 1971, kończy 54 lat

Jason Sudeikis
Jason Sudeikis

ur. 1975, kończy 50 lat

Tomasz Schuchardt
Tomasz Schuchardt

ur. 1986, kończy 39 lat

James Marsden
James Marsden

ur. 1973, kończy 52 lat

Billy Eichner
Billy Eichner

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV