Nowe słuchawki Turtle Beach Atlas 200 – lekki headset z licencją na granie na konsolach PlayStation

Turtle Beach zaprezentowało Atlas 200 – przewodowy zestaw słuchawkowy będący pierwszym oficjalnie licencjonowanym modelem tej marki dla konsol PlayStation 5 i PlayStation 4.
Marcin Sikora
Tagi:  PlayStation 5 
gaming
Turtle Beach Atlas 200 fot. Turtle Beach
Słuchawki pojawią się też w wersjach wieloplatformowych i dedykowanych PC, a ich premiera odbędzie się 12 września 2025 r. Atlas 200 łączy konstrukcję i rozwiązania z flagowego modelu Atlas Air dla PC oraz przewodowych Recon 200. Efekt? Wysokiej jakości dźwięk w grach, lekka konstrukcja i przystępna cena – od 59,99 euro (ok. 255 zł) w wersji konsolowej.

Turtle Beach Atlas 200 – wersje i ceny

PlayStation (PS5/PS4) – czarny lub szarobiały kolor z niebieskimi akcentami i logo PS, od 59,99 euro.

PC – czarny z ciemnoszarymi akcentami, 69,99 euro, z dodatkowym adapterem audio USB i obsługą aplikacji Turtle Beach Swarm II.

Wieloplatformowe – czarny z szarymi akcentami, cena jak w wersji PlayStation.

Zestaw słuchawkowy Atlas 200 jest już dostępny w przedsprzedaży na stronie producenta.

Turtle Beach Atlas 200

Turtle Beach Atlas 200
fot. Turtle Beach
Lekkie i wygodne także dla grających w okularach

Zestaw słuchawkowy waży zaledwie 280 g i został wyposażony w 50 mm przetworniki Nanoclear zoptymalizowane pod dźwięk przestrzenny. Piankowe nauszniki z pamięcią kształtu i regulowany pałąk zapewniają komfort podczas długich sesji. Dzięki technologii ProSpecs słuchawki dobrze dopasowują się również do graczy noszących okulary.

Zestaw słuchawkowy Atlas 200 wyposażony jest w jednokierunkowy mikrofon, który można łatwo wyciszyć, po prostu go odchylając.

Źródło: Informacja prasowa Turtle Beach

