Nowe słuchawki Turtle Beach Atlas 200 – lekki headset z licencją na granie na konsolach PlayStation
Turtle Beach zaprezentowało Atlas 200 – przewodowy zestaw słuchawkowy będący pierwszym oficjalnie licencjonowanym modelem tej marki dla konsol PlayStation 5 i PlayStation 4.
Turtle Beach zaprezentowało Atlas 200 – przewodowy zestaw słuchawkowy będący pierwszym oficjalnie licencjonowanym modelem tej marki dla konsol PlayStation 5 i PlayStation 4.
Słuchawki pojawią się też w wersjach wieloplatformowych i dedykowanych PC, a ich premiera odbędzie się 12 września 2025 r. Atlas 200 łączy konstrukcję i rozwiązania z flagowego modelu Atlas Air dla PC oraz przewodowych Recon 200. Efekt? Wysokiej jakości dźwięk w grach, lekka konstrukcja i przystępna cena – od 59,99 euro (ok. 255 zł) w wersji konsolowej.
Turtle Beach Atlas 200 – wersje i ceny
PlayStation (PS5/PS4) – czarny lub szarobiały kolor z niebieskimi akcentami i logo PS, od 59,99 euro.
PC – czarny z ciemnoszarymi akcentami, 69,99 euro, z dodatkowym adapterem audio USB i obsługą aplikacji Turtle Beach Swarm II.
Wieloplatformowe – czarny z szarymi akcentami, cena jak w wersji PlayStation.
Zestaw słuchawkowy Atlas 200 jest już dostępny w przedsprzedaży na stronie producenta.
Lekkie i wygodne także dla grających w okularach
Zestaw słuchawkowy waży zaledwie 280 g i został wyposażony w 50 mm przetworniki Nanoclear zoptymalizowane pod dźwięk przestrzenny. Piankowe nauszniki z pamięcią kształtu i regulowany pałąk zapewniają komfort podczas długich sesji. Dzięki technologii ProSpecs słuchawki dobrze dopasowują się również do graczy noszących okulary.
Zestaw słuchawkowy Atlas 200 wyposażony jest w jednokierunkowy mikrofon, który można łatwo wyciszyć, po prostu go odchylając.
Źródło: Informacja prasowa Turtle Beach
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1951, kończy 74 lat