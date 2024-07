fot. Lucasfilm

Reklama

Darth Vader to niezaprzeczalnie jedna z najpopularniejszych postaci w popkulturze i ikona kina. Mimo upływu lat jego popularność nie słabnie, a postać pojawia się w kolejnych animacjach, grach oraz serialach z Gwiezdnych Wojen. Ostatni taki występ miał miejsce przy okazji Ahsoki, gdzie do roli powrócił Hayden Christensen. Wcześniej zrobił to jeszcze w serialu Obi-Wan Kenobi, gdzie stoczył kolejny pojedynek z tytułowym, dawnym mistrzem. Hot Toys, które specjalizuje się w robieniu figurek kolekcjonerskich o niebywałej jakości, podzieliło się w sieci nowym projektem z tym ikonicznym złoczyńcą.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hot Toys (@hottoyscollectibles) ROZWIŃ ▼

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Hot Toys (@hottoyscollectibles) ROZWIŃ ▼

Ahsoka - opis fabuły

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) poszukuje złego Wielkiego Admirała Thrawna, mając nadzieję, że dzięki temu zlokalizuje zaginionego Ezrę Bridgera. Młody Jedi zniknął z Thrawnem wiele lat temu.

Obi-Wan Kenobi - opis fabuły

Mistrz Jedi Obi-Wan Kenobi czuwa nad młodym Lukiem Skywalkerem podczas jego wygnania na pustynnej planecie Tatooine.