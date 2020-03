Nowa gra z Batmanem to reboot serii Arkham? Są nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wśród plotek o nowej grze z Batmanem można się pogubić. Co jakiś czas do sieci trafiają nieoficjalne informacje na ten temat, ale w dalszym ciągu nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia ze strony deweloperów i wydawcy. Profil jednego z twórców z Warner Bros. Montreal w serwisie Linkedin wskazuje jednak na to, że gra rzeczywiście powstaje i najprawdopodobniej będzie to reboot serii Arkham.

Data we wpisie pokrywa się z wcześniejszymi pogłoskami, co wydaje się potwierdzać, że chodzi o grę z Batmanem. W profilu pojawia się też wzmianka, że ma być to nowa marka dla studia, co z kolei sugeruje, że chodzi o reboot serii. Co ciekawe, z Linkedin wynika też, że WB. Montreal pracuje także nad jeszcze innym projektem. Może być to drugi tytuł na podstawie komiksów. Przypominamy, że wśród niepotwierdzonych informacji można było znaleźć doniesienia m.in. o grze z Supermanem i Suicide Squad - niewykluczone, że doczekamy się realizacji któregoś z nich.

This pretty much confirms my article about the new Batman game. Reboot. No Arkham. pic.twitter.com/6z5XDbtv0m — James Sigfield (@Jsig212James) March 2, 2020

Jak zwykle w takich sytuacjach, do plotek radzimy podchodzić z pewnym dystansem. Biorąc jednak pod uwagę ilość pogłosek na ten temat i częstotliwość, z jaką pojawiają się w sieci, można jednak założyć, że jest w nich ziarno prawdy.