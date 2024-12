Elden Ring Nightreign nie dla par. Zagramy tylko solo lub w trzy osoby

fot. Bandai Namco

Elden Ring Nightreign to produkcja, którą zapowiedziano na gali The Game Awards 2024. Nie będzie to jednak ani drugie DLC do gry z 2022 roku, ani też jej sequel, a spin-off nastawiony na sieciową kooperację. W zwiastunie można było zobaczyć współpracę trzech graczy, ale nie zabraknie tam również opcji zabawy solo. Ujawniono natomiast, że smakiem będą musiały obejść się te osoby, które liczyły na zabawę w parach. Takiej opcji ma zabraknąć.

Wyjawił to reżyser gry, Junya Ishizaki, w rozmowie z serwisem IGN. Nie podał jednak żadnych powodów stojących za taką decyzją.

Gra została stworzona dla trzyosobowych zespołów, ale możesz grać w nią również solo. (...) Nie, możesz zagrać tylko w jedną osobę lub w trzy osoby.

Ishizaki potwierdził również, że przeciwnicy będą skalować się do liczby graczy. Wrogowie będą mieli mniej lub więcej punktów zdrowia w zależności od tego, ile osób będzie z nimi walczyć, a to sugeruje, że granie solo niekoniecznie będzie musiało okazać się dużo większym wyzwaniem.

Elden Ring Nightreign - premiera w 2025 roku, a już w lutym odbędą się testy gry.