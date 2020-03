Władcy Nowego Jorku - premierowy zwiastun dodatku do The Division 2

Władcy Nowego Jorku, fabularne rozszerzenie do gry Tom Clancy’s The Division 2 jest już dostępne i przenosi graczy w rejony Nowego Jorku, który całkiem dobrze poznali przy okazji pierwszej części gry. Historia skupia się wokół Aarona Keenera, zbuntowanego agenta Division, który przejął kontrolę nad Dolnym Manhattanem i rządzi tam twardą ręką wraz z czwórką wiernych, świetnie wyszkolonych poruczników.

Rozszerzenie zwiększa limit rozwoju postaci do poziomu 40, a także wprowadza nowy, nielimitowany poziom dla SHD. W dobrej sytuacji są też nowi gracze, którzy dopiero co rozpoczęli przygodę z grą Ubisoftu. Nie muszą zapoznawać się z całością produkcji i zamiast tego mogą od razu stworzyć bohatera na 30 poziomie doświadczenia, by bez przeszkód przejść do nowej zawartości.

Płatne rozszerzenie Władcy Nowego Jorku dostępne jest w sprzedaży w cenie 162 zł za sam dodatek lub w pakiecie Ultimate zawierającym grę Tom Clancy’s The Division 2 oraz wszystkie dodatki, jakie do niej wyszły w cenie 247 zł.