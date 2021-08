Nowa Motorola ma być przystępnym smartfonem dla twórców

Źródło: Motorola

Pod koniec sierpnia na polskim rynku zadebiutuje Motorola moto g60s zaprojektowana z myślą o użytkownikach poszukujących wielkogabarytowego smartfona przystosowanego do intensywnej, wielogodzinnej pracy. Sprzęt wyposażono w duży 6,8-calowy wyświetlacz odświeżany z częstotliwością 120 Hz, który ma sprawdzić się zarówno podczas oglądania filmów, grania w tytuły mobilne, jak i w trakcie fotografowania i filmowania.

Nowego członka rodziny moto g napędza procesor MediaTek Helio G95 wsparty 6 GB pamięci RAM i zasila bateria o pojemności 5000 mAh. I to ten ostatni element według producent ma stanowić największą zaletę najnowszego modelu. Motorola moto g60s współpracuje bowiem z technologią TurboPower 50, dzięki której 12 minutowa sesja ładowania pozwoli przywrócić telefon do życia na kolejne 12 godzin intensywnej pracy bądź zabawy.

Motorola moto g60s

Drugą mocną stroną urządzenia ma być dość wszechstronny układ mobilny. Główny aparat wyposażono w matrycę o rozdzielczości 64 MP wykorzystującą technologię Quad Pixel do lepszego doświetlenia scen nocnych. Oprócz tego otrzymamy do dyspozycji obiektyw szerokokątny rejestrujący 118-stopniowej ujęcia, obiektyw Macro Vision do rejestrowania scen makro oraz czujnik głębi do poprawy odwzorowania efektu głębi obrazu.

Motorola moto g60s z 128 GB pamięci na dane trafi do dystrybucji 25 października, telefon wyceniono na 1199 zł.