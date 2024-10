Nowa plotka o serialu o Visionie. Zaadaptuje pomysły z Armor Wars

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Armor Wars był jednym z projektów MCU zapowiedzianych jeszcze w 2020 roku. Yassir Lester został scenarzystą serialu w 2021 roku, ale po kolejnych dwunastu miesiącach w sieci pojawiła się informacja o tym, że serial planuje się zmienić w pełnometrażowy film z War Machinem w roli głównej. Plany na to również się posypały i obecnie o projekcie nie wiadomo zbyt wiele. Bardzo możliwe, że miało na to wpływ negatywne przyjęcie przez widzów i krytyków serialu Tajna Inwazja, który ustanowił, że Rhodey w ostatnich paru produkcjach MCU nie był sobą, a podszywającym się pod niego Skrullem.

Inaczej jest z serialem Vision, o którym mówi się coraz więcej. Swoje pięć groszy dodał scooper Alex Perez z The Cosmic Circus. Jego zdaniem niektóre z pomysłów i wątków wymyślonych na potrzeby Armor Wars zostaną przeniesione do serialu o Visionie. Mowa tu m.in. o potencjalnym powrocie Ultrona, o którym spekulowano już w mediach.

Nie oznacza to na razie jednoznacznie, że Armor Wars nigdy nie dojdzie do skutku, ale na ten moment niewiele wskazuje na to, że prace miałyby niebawem ruszyć.

