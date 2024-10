Dlaczego showrunnerka WandaVision zrezygnowała z Vision Quest? Mamy odpowiedź

Fot. Marvel

Dziennikarz z The Hollywood Reporter zauważył, że Jac Schaeffer była bardzo zajęta przy MCU. Najpierw stworzyła WandaVision, potem pomagała przy Czarnej wdowie i Kapitan Marvel, a teraz jest showrunnerką To zawsze Agatha. W związku z tym spytał, czy zrezygnowała z Vision Quest, ponieważ potrzebowała "chwili wytchnienia". Artystka potwierdziła, że powodem był napięty grafik.

Dlaczego showrunnerka WandaVision zrezygnowała z Vision Quest?

Bettany'ego Tak, [To zawsze Agatha i Vision Quest] nakładały się na siebie tak, że trudno byłoby mi je ze sobą pogodzić. Z ciężkim sercem zdałam sobie sprawę, że logistycznie nie dam rady tego zrobić. Ale nie mogę się doczekać, by zobaczyć ten serial. Jestem największą fanką każdego, kto jest w niego zaangażowany, szczególnie Paula [, który w MCU gra Visiona].

Wygląda więc na to, że Jac Schaeffer, która już wcześniej zobowiązała się do pracy przy To zawsze Agatha, nie byłaby w stanie nadzorować dwóch projektów jednocześnie, więc postanowiła zrezygnować z Vision Quest. To na pewno duża strata, ponieważ oba projekty są bezpośrednimi spin-offami WandaVision, które stworzyła i już raz udowodniła, że rozumie postać Visiona.

Solowy serial o Visionie - informacje

Vision (Vision Quest było tytułem roboczym, z którego zrezygnowano) to trzecia część trylogii, zapoczątkowanej przez WandaVision i kontynuowanej w To zawsze Agatha. Showrunnerem serialu jest Terry Matalas, znany z pracy przy Star Trek: Picard. Paul Bettany powróci w głównej roli. Obecnie wszystko wskazuje na to, że serial zadebiutuje w 2026 roku.

