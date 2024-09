Solowy serial Visiona z MCU - powrócą dwie postacie i zobaczymy F.R.I.D.A.Y. w ludzkiej formie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Disney+

Reklama

Pojawiła się bardzo ciekawa plotka na temat solowego serialu Vision z MCU. Według znanego w branży insidera MyTimeToShineHello, Kerry Condon i James D'Arcy powtórzą swoje role kolejno F.R.I.D.A.Y i Mr. Jarvisa.

To postacie, które są blisko związane z Tonym Starkiem, ale także historią Visiona. F.R.I.D.A.Y. była AI, którego Iron Man używał po Avengers: Czas Ultrona. Co ciekawe, według plotki w serialu zobaczymy ją po raz pierwszy w ludzkiej formie. Z kolei Mr. Jarvis był lokajem Howarda Starka, który zobowiązał się oczyścić imię swojego przyjaciela, co często wiązało się z niebezpiecznymi przygodami z Agentką Carter. J.A.R.V.I.S. został zainspirowany właśnie nim.

Nie wiadomo, jaką rolę odegrają postacie w serialu, ale ich obecność nie do końca jest zaskoczeniem. J.A.R.V.I.S. w końcu ewoluował w Visiona, a F.R.I.D.A.Y. zajęła jego miejsce jako wierny pomocnik Tony'ego Starka. Jeśli Vision będzie próbował odnaleźć swoją tożsamość i miejsce we wszechświecie, ci bohaterowie mogą okazać się kluczowi w tych poszukiwaniach.

Vision to trzecia część trylogii, zapoczątkowanej przez WandaVision i kontynuowanej w To zawsze Agatha. Showrunnerem serialu jest Terry Matalas, znany z pracy przy Star Trek: Picard. Paul Bettany powróci w głównej roli. Obecnie wszystko wskazuje na to, że serial zadebiutuje w 2026 roku.