DC - nowe filmy animowane. Batman, Legion of Super-Heroes i Justice League: Warworld

Fot. DC COMICS

Warner Bros. ogłosiło całą listę nowych filmów animowanych podczas panelu Green Lantern: Beware My Power na San Diego Comic-Con. Portal CBR przekazał, że po wspomnieniu o wcześniej ogłoszonych projektach, takich jak Batman and Superman: Battle of the Super Sons i RWBY x Justice League, studio ujawniło kolejne tytuły: Batman: The Doom That Came to Gotham, Legion of Super-Heroes i Justice League: Warworld. Trwają także prace nad projektem z Justice Society of America.

Na razie niestety nie ujawniono więcej szczegółów dotyczących nowych filmów animowanych z uniwersum DC.

Batman and Superman: Battle of the Super Sons po raz pierwszy zostało ogłoszone na DC FanDome 2021 i wypuściło pierwszym zwiastun pod koniec czerwca 2022 roku. Za to informacja o filmie RWBY x Justice League pojawiła się w tym samym tygodniu, co zwiastun, a tytuł jest zainspirowany limitowaną serią komiksów Marguerite Bennett.

Green Lantern: Beware My Power - zwiastun

