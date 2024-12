Czy Vaiana jest księżniczką Disneya? Scena po napisach mogła być mroczniejsza

Fot. Materiały prasowe

Reżyserzy Dana Ledoux Miller, Jason Hand i David G. Derrick Jr. odpowiedzieli na pytania Deadline odnośnie Vaiany 2. Odpowiedzieli, czy nazwaliby bohaterkę księżniczką, a także zdradzili, że scena po napisach mogła być mroczniejsza niż to, co widzowie ostatecznie zobaczyli w kinie - był ku temu jednak dobry powód.

Czy Vaiana jest księżniczką Disneya?

Jak przyznali sami twórcy, w filmie Vaiana 2 ważnym tematem jest poszukiwanie własnej tożsamości. W związku z tym Deadline spytało nieco żartobliwie, czy główną bohaterkę można uznać za księżniczkę Disneya. Szczególnie, że w produkcji jest pewien fragment, który wydaje się z tego naśmiewać. Miller odpowiedziała:

Czym właściwie jest księżniczka? Myślę że to, co wszyscy kochamy w Vaianie, to fakt, że jest twardzielką z ogromną dozą empatii. To jest to, co nas do niej przyciąga, ponieważ nieważne, jak niebezpieczne jest zadanie, a także jak duży czuje strach, ponieważ narażając siebie, może stracić szansę na to, że kiedykolwiek jeszcze zobaczy swoją siostrzyczkę, to wciąż jest w stanie zaryzykować wszystko dla swoich ludzi. To bardzo ambitne pod wieloma względami. Większość z nas także kocha swoje rodziny i społeczności - prawdopodobnie wierzy, że w obliczu niemożliwego wyboru, dokonałoby właściwą decyzję. I uwielbiam fakt, że to sobą reprezentuje. Jeśli właśnie to czyni ją księżniczką, w porządku. Ale kto potrzebuje takich etykietek?

Wygląda więc na to, że twórcy raczej nie chcieliby w ten sposób "zaszufladkować" Vaiany.

fot. Disney

Vaiana 2 - scena po napisach mogła być mroczniejsza

Dziennikarka z Deadline przeczytała gdzieś, że scenę po napisach w Vaianie 2 zmieniano do ostatniej minuty. Miller opowiedziała więc o niej nieco więcej i zdradziła, że początkowo była mroczniejsza.

[...] Myślę, że w pewnym momencie ta scena była nieco mroczniejsza niż w ostatecznej wersji. Zrozumieliśmy, że nie chcemy, aby wszyscy wychodzili z kina w kiepskim nastroju. Mamy takie zabawne postacie, więc bawmy się dalej i zakończmy to, chcąc więcej. [...]

