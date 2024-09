Zdjęcia figurek Funko Pops z Kapitana Ameryki 4. Nowy Falcon i Czerwony Hulk w pełnej okazałości

Na Kapitana Amerykę: Nowy wspaniały świat przyjdzie nam jeszcze poczekać. Fani od dawna chcieli zobaczyć na wielkim ekranie potężnego Czerwonego Hulka. W tę postać wcieli się Harrison Ford, który zastąpi zmarłego Williama Hurta. Wiemy też, że w filmie zadebiutuje nowy Falcon, którego poznaliśmy jeszcze w serialu Disney+.

W sieci pojawiły się zdjęcia figurek Funko Pops, które zdradzają, jak dokładnie będą wyglądać te postaci. Sprawdźcie sami:

O filmie wypowiedział się też Takehiro Hira, który w produkcji wcieli się w prezydenta Japonii:

Pracowałem ramię w ramię z Harrisonem Fordem. To było dla mnie surrealistyczne. Zaczynałem pracę w Japonii i dopiero niedawno przeniosłem się do Hollywood. Nie sądziłem, że to wszystko się tak potoczy. Na początku miałem z nim tylko trzy sceny, ale niedawno dodali nową. Tej wiosny kręciliśmy dodatkowe sceny.

Ta jedna scena była w zasadzie dłuższa od pozostałych. Byłem bardzo szczęśliwy, bo mogłem z nim dłużej porozmawiać. To było super.

Nigdy nie wiesz, co będzie. - odpowiedział, zapytany o powrót do MCU. - Nie umarłem; tyle mogę powiedzieć.