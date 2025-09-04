To coś zupełnie innego niż Funko Popy. Pełne życia figurki z postaciami z horrorów
Kanadyjska firma Youtooz, która od 2019 robi zamieszanie na rynku kolekcjonerskim, wypuściła nową kolekcję figurką w tematyce słynnych horrorów. Zobaczcie sami, jak prezentują się figurki.
Gdy w popularnych sklepach pojawiają się już pierwsze dekoracje na Halloween i jesienne kolekcje, Youtooz postanowiło wpisać się w trend i wypuściło kilka nowych limitowanych figurek kolekcjonerskich, które przedstawiają słynne postacie z horrorów. Wśród nich mamy między innymi laleczkę Chucky z uśmiechem chowającą za plecami nożyczki, Ghostface'a rozmawiającego swobodnie przez telefon i Billy'ego z serii Piła z zadowoleniem jadącego na rowerku.
Youtooz: figurki z postaciami z horrorów
Youtooz to coś zupełnie innego niż Funko Popy
Youtooz to kanadyjska firma, która pojawiła się na rynku w 2019 roku. Produkuje limitowane figurki kolekcjonerskie, maskotki i inne gadżety inspirowane popkulturą. Choć nie są tak mainstreamowe jak popularne Funko Popy, to zdecydowanie warto mieć je na oku. Odznaczają się przede wszystkim wysoką jakością i dbałością o szczegóły.
Wiele osób na pierwszy rzut oka może stwierdzić, że figurki sprzedawane przez Youtooz są podobne do Funko Popów. Rzeczywiście, w obu przypadkach mamy do czynienia między innymi z nieproporcjonalnie dużą głową i oczami. Funko Popy mają jednak bardzo prosty i ujednolicony design, na przykład te same czarne okrągłe oczy i brak ust. Z kolei produkty od Youtooz są pełne emocji i charakteru. Nawet patrząc na tą horrorową kolekcję widać, że niemal każda postać jest szeroko uśmiechnięta, a jednocześnie wargi, zęby i szerokość uśmiechu różnią się między sobą.
