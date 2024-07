fot. Hanna-Barbera Productions

Reklama

W przeszłości pojawiły się już aktorskie adaptacje Scooby'ego-Doo i ferajny, które mimo krytyki urosły do miana klasyków w swoim gatunku. Po wielu latach zaplanowany jest powrót łowców duchów i innych potworów na mały ekran. Tym przedsięwzięciem ma się zająć Warner Bros. Television oraz Berlanti Productions. Greg Berlanti to człowiek odpowiedzialny za takie seriale jak m.in. Flash czy Riverdale. Chociaż nie zdradził on szczegółów fabularnych, to wypowiedział się na temat nadchodzącej produkcji.

Nowe informacje o aktorskim Scooby-Doo

Greg Berlanti powiedział:

Jedną z moich pierwszych prac w branży była tymczasowa praca dla Hanna-Barbera. Przesiadywałem z Joe Barberą i Bill Hanną, kiedy dawali swoje autografy poszczególnym komórkom animacji. [...] Joe opowiadał historie o tym, jak Scooby-Doo powstał i co wówczas myśleli. Dzieciaki z lat 60 czuły się przytłoczone przez dorosłych i potrzebowały czegoś, co doda im sił. Kiedy przedstawili pomysł Billowi Paley, odpowiedział tym, że potrzebny im pies. Tak się narodził Scooby-Doo. Kiedy pracujesz nad markami, które należą do DC lub Hanna-Barbera, czy w zasadzie czegokolwiek, co należy do Warnera, to masz szczęście, że możesz to przedstawić na nowo kolejnym pokoleniom. Trzeba tylko wrócić do DNA tego, dzięki czemu stały się wyjątkowe. Przez półtora roku słuchaliśmy różnych pomysłów na ten serial, aż znaleźliśmy jeden. Dziś rano pracowałem nad pierwszym pomysłem na scenariusz do pierwszego odcinka. Jestem podekscytowany!