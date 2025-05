Mocarz z Thunderbolts* w pełnej krasie na grafice koncepcyjnej

fot. Marvel

Choć minęło kilka tygodni od premiery filmu New Avengers, Marvel Studios nie opublikowało oficjalnej grafiki z Sentrym aż do teraz. Artysta John Staub był odpowiedzialny za wstępny projekt tego, jak bohater grany przez Lewisa Pullmana miałby się prezentować. Podzielił się grafiką zaakceptowaną przez studio na swoim Instagramie. Zobaczcie poniżej.

Przypomnijmy, że w finale filmu Bob dołącza do swoich nowych sojuszników jako część drużyny nazwanej przez Valentinę "The New Avengers". Scena po napisach sugeruje, że bohater stara się unikać zostawania Sentrym w obawie przed działaniami jego ciemnej strony, Voida. Wiemy jednak, że postać powróci w filmie Avengers: Doomsday, zatem ten wątek może wrócić na wielki ekran.

Potwierdzona obsada filmu Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday - kogo zabrakło przy ogłaszaniu obsady?