Jake Gyllenhall w parodii Scooby Doo. Absurdalnie zabawny skecz SNL

fot. NBC

Podczas gdy Jake Gyllenhaal był prowadzącym Saturday Night Live, a Sabrina Carpenter gościła jako gwiazda muzyczna, jeden ze szkiców wypadł szczególnie krwawo. Chodzi o parodię kreskówki Scooby Doo, w której ikoniczni bohaterowie usiłują odkryć tożsamość tajemniczej zjawy. Jednak wszystko idzie nie tak, a sceneria przybiera wymiar slashera. A zaczęło się od niefortunnego zerwania skóry przez Freda. Zobaczcie sami.

SNL - skecz ze Scooby Doo

Kiedy bohaterowie odnajdują zjawę, okazuje się nią być stary Franklin. Fred jednak uważa, że widmo nie mówi prawdy, więc dosłownie ściąga skórę z twarzy mężczyzny, którą następnie Scooby usiłuje zjeść. Od tej pory zaczyna się krwawa jatka - ramię Kudłatego zostaje ścięte przez obracającą się półkę na książki, Velma traci głowę, a policjant śledczy zostaje postrzelony przez Freda, ponieważ "nie mogą mieć żadnych świadków". Pod koniec skecz okazuje się być absurdalną reklamą Apple Face ID, którą dopełnia slogan: "Never Get Ripped Off Again" (gra słów - ripped off oznacza zarówno oszukany, jak i zerwany, co odnosi się do dosłownie zerwanej skóry).