Nowe słuchawki Bang & Olufsen Beoplay EX z aktywną redukcją szumów

bang-olufsen.com

Firma Bang & Olufsen od dawna oferuje bezprzewodowe słuchawki douszne, ale dopiero model Beoplay EX jako pierwszy ma pałąk przypominający ten w AirPodsach, który mamy nadzieję sprawi, że będą lepiej trzymać się w uszach. Mniejsza obudowa również w tym nie zaszkodzi. To, czy słuchawki te są ładniejsze od AirPodsów, jest kwestią gustu, ale wersje czarna, czarno-niebieska i złota przynajmniej dają jakąś różnorodność w porównaniu do apple’owskiej bieli.

fot. bang-olufsen.com

Jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, czy zapewnienia B&O o „doskonałym dźwięku” pokrywają się z rzeczywistością, bowiem słuchawki pojawią się na rynku na początku maja. Niemniej, w Beoplay EX zastosowano największe w historii firmy przetworniki (9,2 mm) w bezprzewodowych słuchawkach dousznych, więc potencjalnie będą miał większego kopa niż poprzednie modela. B&O chwali się także lepszą jakością rozmów i obsługą technologii Bluetooth 5.2. A poza tym oferuje funkcje, które są praktycznie obowiązkowe w słuchawkach dousznych z wyższej półki. Jak aktywna redukcja szumów, odporność na kurz i wodę, parowania z dwoma urządzeniami oraz etui na baterie z obsługą ładowania bezprzewodowego. B&O szacuje, że słuchawki wystarczą na sześć godzin słuchania z włączoną funkcją aktywnej redukcji szumów (ANC - active noise-cancelling) oraz na 20 godzin odtwarzania, gdy wykorzystamy pełne doładowanie z etui.

fot. bang-olufsen.com

Pewnym problemem wydaje się być cena. W USA firma B&O życzy sobie za Beoplay EX aż 399 dolarów (ok. 1700 zł po obecnym kursie), ale przynajmniej w momencie pisania newsa na ich oficjalnej stronie wyświetla się astronomiczna cena 2279 zł.

fot. bang-olufsen.com

Jest to wprawdzie cena porównywalna z poprzednimi modelami, takimi jak Beoplay EQ (i zgodna z polityką firmy), ale jednocześnie znacznie wyższa niż to, czego Apple życzy sobie za AirPods Pro (1249 zł na apple.com/pl). Nie wspominając o innych porównywalnych słuchawkach, takich jak Sennheiser Momentum True Wireless 2 (ok. 650 zł) czy Sony WF-1000XM4 (ok. 950 zł).