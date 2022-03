Dyson stworzył słuchawki z systemem filtracji powietrza

Źródło: Dyson

Jeśli wydawało ci się, że maska Razer Zephyr to szczyt technologicznego futuryzmu czasów pandemii, spójrz na Dyson Zone. Oto słuchawki nauszne, które pozwolą ci odciąć się zarówno od hałasu, jak i zanieczyszczonego powietrza. Pełnomuszlowce Dysona wyposażono w zaawansowany system redukcji szumów tła oraz specjalną przystawkę, która ma sprawdzić się w roli zaawansowanej maski filtrującej.

Co ciekawe, nie jest to sprzęt, który powstał z potrzeby chwili, w odpowiedzi na zagrożenie ze strony koronawirusa. Inżynierowie Dysona pracowali nad słuchawkami filtrującymi od sześciu i miały sprawdzić się w codziennym użytkowaniu do ochrony przed zanieczyszczeniami, alergenami oraz nieprzyjemnymi zapachami, a nie znacznie mniejszymi cząsteczkami wirusów.

Moduł doczepiany jest do podstawy słuchawek za pośrednictwem magnetycznych złączy i korzysta z tej samej technologii, którą Dyson stosuje w pełnowymiarowych oczyszczaczach. Powietrze zasysane jest przez otwory w muszlach, następnie przechodzi przez szereg filtrów, po czym sprzęt wydmuchuje je w stronę nosa i ust. Przystawka ma konstrukcję otwartą, nie przylega ściśle do naszej twarzy, ale w sprzedaży ma pojawić się także specjalna nakładka, która pozwoli lepiej odseparować nas od otoczenia.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez zespół Dysona dowiodły, że Zone może oczyścić do 99% zanieczyszczeń z naszego otoczenia. O ile oczywiście będziemy regularnie wymieniali wewnętrzne filtry, których żywotność oszacowano na ok. rok regularnego użytkowania.

Po odpięciu przystawki gadżet może sprawdzić się w roli klasycznych słuchawek, które mają zapewnić wysokiej jakości brzmienie oraz komfort użytkowania w każdych warunkach. System aktywnej redukcji szumów wyposażono w trzy tryby: Izolacji, który odfiltruje większość dźwięków tła, Przejrzystości, który przepuści dźwięki ostrzegawcze takie jak klaksony czy syreny alarmowe oraz najmniej restrykcyjny tryb Konwersacji. Ten ostatni może aktywować się automatycznie po odpięciu filtra i wyostrzy dźwięki rozmowy.

Dyson nie zdradził na razie, ile przyjdzie nam zapłacić za zestaw Zone. Firma zapowiedziała jedynie, że sprzęt pojawi się w dystrybucje jeszcze w 2022 roku.

