Nowe zasady płacenia abonamentu RTV? Naczelny Sąd Administracyjny z wyrokiem

W lutym 2018 roku doszło do rozpoczęcia kontrowersyjnej sprawy, która została rozstrzygnięta dopiero w marcu 2023 roku za sprawą sądu. W tamtym czasie kontrolerzy z Poczty Polskiej przeprowadzali kontrolę w jednej z firm, gdzie zauważyli telewizję publiczną wyświetloną na ekranie monitora podłączonego do komputera. Uznali wówczas, że chociaż nie był to tradycyjny telewizor, który podlega opłacie abonamentowej RTV, to nałożyli karę w wysokości 681 zł, ponieważ sprzęt wymagał rejestracji.

Firma zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten stanął po jej stronie. Sąd stwierdził, że internet i nowe technologie nie podlegają opłacie abonamentowej, która obowiązuje tylko odbiorniki zdolne do natychmiastowego odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego.

To nie był jednak koniec sprawy. O wszystkim zadecydował Naczelny Sąd Administracyjny, który 7 marca 2023 roku nie zgodził się z WSA i stanął po stronie kontrolerów.

Co to oznacza?

Wyrok NSA wskazuje na to, że abonament RTV nie jest opłatą za posiadanie konkretnego urządzenia, jak radio lub telewizor, ale za ogólny dostęp do publicznego radia oraz telewizji. Oznacza to, że jeśli ktoś słucha polskiego radia lub ogląda publiczne stacje telewizyjne, np. na telefonie, to również może być zobowiązany do zapłacenia abonamentu.