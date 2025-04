Latarnie - odcinek pilotażowy został nakręcony. Jak Aaron Pierre zapewnił sobie rolę?

fot. DC Comics

Latarnie to obecnie jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów należących do uniwersum DCU. Intryguje obsada, którą przewodzą Kyle Chandler i Aaron Pierre jako odpowiednio Hal Jordan oraz John Stewart. Za reżyserię dwóch pierwszych epizodów serialu odpowiada James Hawes (Doktor Who, Czarne Lustro), który porozmawiał z portalem The Hollywood Reporter o swojej pracy. Zaznaczył, że odcinek pilotażowy już został nakręcony, a w samej historii można odnaleźć "to amerykańskie serce". Wszystko to dzięki komediowemu formatowi, który celowo przypomina styl buddy cop.

Latarnie - reżyser zachwala Aarona Pierre'a

James Hawes został zapytany, czy Aaron Pierre zagwarantował sobie występ w Latarniach dzięki głośnej i docenianej roli w filmie Rebel Ridge. Przypomnijmy, że wśród konkurentów aktora wymieniano m.in. Damsona Idrisa oraz Toheeba Jimoha. Reżyser odparł, że Pierre zasłużył na to miejsce dzięki swojej "niesamowitej prezencji".

- Szczerze mówiąc, myślę że był całkowitym indywidualistą w pokoju. Podczas castingów sprawdzających chemię między aktorami, po prostu czuć było, że on pociągnie tę rolę. Ma w sobie niesamowitą charyzmę. Jest tak pełen siły, tak fajny, a jednocześnie tak powściągliwy.

Oczekuje się, że Latarnie zadebiutują w 2026 roku.

DCU - wszystkie nadchodzące seriale