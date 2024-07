fot. Starz

22 listopada 2024 roku pojawi się 2. część 7. sezonu popularnego Outlandera. Serial pojawi się też w Polsce, dzień później na Netflixie. Premiera powoli się zbliża, a z tej okazji ruszyła promocja i pojawiły się pierwsze zdjęcia.

Outlander - sezon 7

To nie jedynka niespodzianka, którą przyszykowało Starz. Poza zbliżającą się premierą 2. części 7 sezonu Outlandera i tym, że obecnie kręcony jest jego finałowy sezon, w sieci pojawiły się również zdjęcia do prequela zatytułowanego Outlander: Blood of My Blood. Ten prequel serii Outlander skupi się na życiu i zalotach rodziców Jamiego Frasera: Briana Frasera i Ellen Mackenzie.

Outlander: Blood of My Blood

Outlander - o czym 2. część 7. sezonu?

Claire (Caitriona Balfe), Jamie (Sam Heughan) i młody Ian (John Bell) opuścili amerykańskie kolonie i przybyli do ukochanej Szkocji. W obliczu nadchodzącej rewolucji amerykańskiej, czyli wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych bohaterowie muszą podjąć decyzję, czy chcą walczyć o miejsce, które jest ich nowym domem.

W obsadzie są także David Berry (lord John Grey), Charles Vandervaart (William Ransom), Izzy Meikle-Small (Rachel Hunter) oraz Joey Phillips (Denzell Hunter). Projekt nadal opierany jest na kolejnych tomach cyklu książkowego Diany Gabaldon.

Twórcy obecnie kręcą 8. sezon, który zarazem jest finałowym. Ma on liczyć 10 odcinków. Na tym zakończy się historia popularnych bohaterów.