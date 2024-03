Outlander - kiedy premiera 2. części 7. sezonu? Nowe zdjęcia

fot. materiały prasowe

Oficjalnie potwierdzono, że 2. część 7. sezonu serialu Outlander pojawi się na ekranach w listopadzie 2024 roku. W USA będzie to stacja Starz, a w Polsce - tak jak do tej pory - platforma streamingowa Netflix. Fani długo musieli czekać na te nowiny, bo premiera 2. części została opóźniona o rok przez wpływ na produkcję strajków scenarzystów i aktorów.

Outlander - zdjęcia z 2. części 7. sezonu

Wraz z tym ogłoszenie do sieci trafiły pierwsze zdjęcia zapowiadające nowe odcinki.

Outlander - sezon 7, część 2 - zdjęcia z planu

Przypomnijmy, że 7. sezon to nie koniec przygód z tymi bohaterami. Zamówiono realizację 8. serii, która zarazem będzie ostatnia i zakończy tę historię. Poza tym trwają prace nad spin-offem i prequelem w jednym pod tytułem Outlander: Blood of My Blood, który liczy 10 odcinków.

Serial Outlander inspirowany jest książkami Diany Gabaldon. Każdy sezon to była adaptacja kolejnego tomu cyklu powieści. Historia Claire i Jamiego Frasera rozwijała się, zmieniała i po latach stała się czymś większym, niż fani mogli sobie wyobrazić. W głównych rolach występuję Caitriona Balfe oraz Sam Heughan.