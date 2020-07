Nowi mutanci - rozszerzony opis filmu zdradza nowe szczegóły fabuły

fot. materiały prasowe

Nowi mutanci to film, który po wielu zakulisowych perturbacjach w końcu (miejmy nadzieję) trafi do kin w sierpniu. Na oficjalnej stronie internetowej produkcji zadebiutował rozszerzony opis fabuły widowiska. Możemy w nim zapoznać się między innymi z tym, jakimi, wyjątkowymi zdolnościami dysponują poszczególni bohaterowie produkcji. Z tekstu możemy dowiedzieć się również, że mutantka Magik jest siostrą Colossusa, o czym świadczy jej nazwisko. Potwierdza to, że akcja filmu dzieje się w tym samym uniwersum, co inne produkcje z serii X-Men. Opis jest dostępny poniżej.

Źródło: Fox

W tym przerażającym, pełnym akcji filmie opartym na serii komiksów Marvela pięcioro młodych ludzi wykazujących się specjalnymi mocami trafia do tajnej instytucji, aby poddać się kuracji, która według nich ma wyleczyć ich z tragicznych skutków ubocznych związanych z ich mocami. Wśród nich znajdują się Danielle Moonstar aka Mirage (Blu Hunt), która tworzy iluzje z lęków innych ludzi; Rahne Sinclair (Maisie Williams), która przemienia się w wilkołaka Wolfsbane; Sam Guthrie (Charlie Heaton), który jako Cannonball może latać z prędkością odrzutowca chronionego przez pole siłowe; Roberto da Costa aka Sunspot (Henry Zaga), który pochłania i odprowadza energię słoneczną i Illyana Rasputin alias Magik (Anya Taylor-Joy). Młodsza siostra Kolosa, Magik, może wytwarzać zbroję i dzierży miecz duszy, który wzmacnia jej liczne nadludzkie i psychiczne zdolności. Pięcioro „pacjentów”, zaproszonych przez dr Cecilię Reyes (Alice Braga) do podzielenia się swoimi historiami o tym, kiedy po raz pierwszy ujawniły się ich moce, zrozumie, że należą do klasy ludzi zwanych mutantami, których historycznie marginalizowano i których się obawiano. Kiedy ponownie przeżywają swoje genezy, ich wspomnienia wydają się zamieniać w przerażającą rzeczywistość. Wkrótce zakwestionują, co jest prawdziwe, a co nie, i stanie się jasne, że instytucja nie jest tym, czym się wydaje. Teraz pytanie brzmi - dlaczego są przetrzymywani w niewoli? Kto próbuje ich zniszczyć? Napięcie i przerażenie rosną w tej pełnej emocji przejażdżce wyreżyserowanej przez Josha Boone'a

Nowi mutanci - premiera filmu w kinach 28 sierpnia.