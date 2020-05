Nowi mutanci jednak z premierą w kinach? Disney wciąż ma taki plan

Nowi mutanci jeszcze nie doczekali się premiery, ale właśnie dlatego możemy traktować film Josha Boone'a jako pewnego rodzaju fenomen. Premiera tej produkcji przekładana była już kilka razy i kiedy wydawało się, że wreszcie doczeka się debiutu w 2020 roku, plany zweryfikował koronawirus. W związku z tym wszyscy oczekujący na widowisko Marvela, zaczęli zastanawiać się odnośnie sposobu wydania filmu.

Ostatnio pojawiły się doniesienia, że Nowi mutanci doczekają się premiery w VOD. 4 maja 2020 roku ruszył preorder w brytyjskim i amerykańskim Amazonie w usłudze PVOD. Za dostęp do filmu pojawiła się cena 25,99 dolarów. Data premiery nie została określona, ale nie ma to już większego znaczenia. 5 maja Amazon wycofał preorder z oferty, publikując dopisek, że obecnie na mocy umowy nie można kupować tego tytułu. Teraz mamy wyjaśnienie sprawy przez The Hollywood Reporter.

Portal donosi, że była to wpadka systemu Amazona, który automatycznie skatalogował ten film na bazie jego wcześniejszej daty premiery. Nic dziwnego zatem, że szybko błąd naprawiono. Według relacji dziennikarzy, Disney wciąż planuje wydać ten film w kinach. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy to nastąpi.