TEN film DCU stoi pod znakiem zapytania - ma przejść "gruntowne zmiany". Co to może oznaczać?

W styczniu 2023 roku James Gunn ogłosił projekty, które mają powstać w ramach DCU, które rozpoczęło się oficjalnie z premierą Koszmarnego Komanda, ale wielki start aktorski zaliczy przy okazji debiutu nowego Supermana w kinach. Jednym z zapowiedzianych projektów był ten o grupie The Authority. Nowa plotka mówi, że film może przejść duże zmiany.

TEN film DCU stoi pod znakiem zapytania - ma przejść "gruntowne zmiany"

The Authority zostało zapowiedziane w DCU już przed laty. Jedna z członkiń zespołu, The Engineer, pojawi się już w Supermanie. Komiksowa grupa szerzyła sprawiedliwość, ale na swój własny, często brutalny sposób, nie cofając się przed niczym, co ich zdaniem doprowadzi do polepszenia warunków na świecie. Fani podejrzewali nawet, że sam James Gunn mógłby reżyserować lub napisać scenariusz do filmu, ponieważ ma już duże doświadczenie w pisaniu podobnych postaci.

Nowa plotka, która wyszła od scoopera MyTimeToShineH, mówi o tym, że film ma przejść "gruntowne zmiany". Nie sprecyzowano o co dokładnie może chodzić. Spekuluje się natomiast, że mogłoby to nawet oznaczać przejście z wersji aktorskiej do animowanej.

Jeszcze w 2023 roku plotkowano, że aktorska grupa przedstawi następujący skład drużyny: Sam Worthington jako Midnighter, Alexander Skarsgård jako Apollo, Kiera Knightley jako Jenny Sparks, Gerard Butler jako Jack Hawksmoor, Keke Palmer jako The Engineer oraz Riz Ahmed jako Doctor. Tytułowy zespół walczyłby z kolei przeciwko Kaizenowi Gamorrze, w którego miał się wcielić Ken Watanabe.

The Authority - kim są nowi bohaterowie DCU?