Nowy Batman - fani chcą Alana Ritchsona z Reachera. Aktor komentuje

foto. materiały prasowe

Reklama

W ramach DCU poznamy nowego Batmana, ale James Gunn jeszcze go nie odnalazł. Według jego zapewnień casting do roli w filmie The Brave and the Bold jeszcze nie ruszył. Fani jednak mają swojego kandydata: Alan Ritchson z serialu Reacher jest ich faworytem od miesięcy. W końcu w nowym wywiadzie aktor odniósł się do tego fancastingu.

Alan Ritchson jako Batman

Aktor przyznał w rozmowie z podcastem Post Credit na portalu BroBible, że taki fancasting to prawdziwy zaszczyt.

- To że ludzie są zainteresowani tym, abym ja zagrał Batmana, to prawdziwy zaszczyt i przywilej. To jedna z pierwszych postaci, w jakich się zakochałem jako dzieciak. Wciąż pamiętam ten wielki, długi pistolet Jokera, który chciał zestrzelić Bat-samolot. Było to wiele ikonicznych momentów, które do mnie przemawiało jako do dziecka. Dla mnie fakt, że ktoś o mnie rozmawia lub jestem w plotkach w związku z tą rolą... mogę tylko się zaśmiać. To szalone, że jesteśmy w takim miejscu.

Osobiście wątpi, by był odpowiednim wyborem do roli, ponieważ sądzi, że może być za stary. Aktor ma 41 lat i nie jest świadomy tego, że James Gunn właśnie chce troszkę starszego Batmana. Na to też zwrócił mu uwagę dziennikarze, bo Mroczny Rycerz ma być na tyle stary, by być ojcem Damiana Wayne'a.

- Dobra, to naprawdę chciałbym to zagrać. Absolutnie tak! To jedna z najfajniejszych postaci w historii.

The Brave and The Bold zostanie wyreżyserowany przez Andy'ego Muschiettiego. Data premiery nie została ustalona.